Cédula C já está disponível para servidores públicos estaduais

Da redação ac24horas - 09/02/2017 15:52:14

O comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte 2016 (Cédula C) já está disponível no portal do governo. Os servidores públicos estaduais que tenham interesse em emitir o documento devem acessar a página e selecionar o item Consulte sua Cédula C 2016, e usar a mesma senha para a emissão do contracheque.

Aqueles que tenham dificuldade em adquirir a Cédula C pela internet devem procurar o Departamento de Recursos Humanos do seu local de trabalho.

No dia 2 de março, a Receita Federal passa a receber as declarações de imposto de renda referentes aos rendimentos obtidos em 2016. O prazo final de entrega será 28 de abril.

É por meio da Cédula C que o servidor público comprova seu rendimento anual. O documento é disponibilizado gratuitamente no portal do governo.