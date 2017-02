Acreano que passou em Medicina na Ufac e UFPR contraria informação de Sebastião Viana no Facebook, que apaga postagem

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 09/02/2017 10:03:28

O governador Sebastião Viana foi obrigado a apagar uma postagem de seu Facebook após ser contrariado publicamente pelo internauta João Marcos, estudante acreano que foi o 1º colocado na lista dos aprovados do curso de Medicina da Ufac e o 3º também no mesmo curso da Universidade Federal do Paraná.

Ao compartilhar uma reportagem da Agência de Notícias do Acre sobre o sucesso do estudante, Viana postou: “O João estudou a vida toda na rede pública de ensino do Acre e muito nos orgulha que seja o 1º lugar na lista de aprovados para o curso de Medicina da Ufac e o 3º lugar no curso de Medicina da UFPR. Umas das metas primordiais do nosso governo é oferecer educação pública de qualidade”.

Mas logo após o post, João Marcos refutou o governador: “Não foi a educação pública que me aprovou, senhor governandor. Dê a Cezar o que é de Cezar” e completou abaixo em outro comentário: “Se o senhor tiver alguma dúvida quanto a isso, entre em contato comigo. Será um prazer discutir com o senhor sobre a educação acriana, por favor, estou inteiramente disposto”.

A publicação do governador recebeu mais de cem curtidas, mas logo foi deletada de sua página, após o constrangimento.