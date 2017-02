“Será um jogo muito perigoso”, diz técnico do América(MG)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Mesmo debaixo de muita chuva, o técnico do América Mineiro, Ederson Moreira, comandou um treino do “coelho” na tarde desta terça feira(7) em Rio Branco, onde os jogadores fizeram uma parte física e depois participaram de um “rachão”.

O comandante do time mineiro fez questão de rejeitar o favoritismo para a partida contra o Atlético Acreano, as 20:30 horas desta quarta feira (8), na Arena da Floresta, na capital do Acre.