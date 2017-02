Senador Jorge Viana recebe prefeitos de cinco municípios do Acre, em Brasília

Assessoria - 08/02/2017 10:07:30

O senador Jorge Viana (PT-AC) recebeu na manhã desta quarta-feira, 8 de fevereiro, em seu gabinete, em Brasília, os prefeitos de cinco municípios do Acre: Senador Guiomard, Tarauacá, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. Jorge lembrou que, em tempos de crise econômica aguda, como a que o Brasil enfrenta neste momento, é preciso unidade para buscar recursos.

“Desde o primeiro dia do meu mandato, sempre me coloquei à disposição de todos os 22 municípios, e tenho apresentado nesses seis anos como senador, emendas ao Orçamento da União para todas as cidades”, comentou. Ele colocou seu gabinete à disposição das autoridades municipais para ajudar na captação de mais recursos para as cidades acreanas.

Estiveram com o senador os prefeitos André Maia (Senador Guiomard), Marilete Vitorino (Tarauacá), Sebastião Correia (Rodrigues Alves), Isaac Piyãkó (Marechal Thaumaturgo) e Isaac Lima (Mâncio Lima).