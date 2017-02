No governo, Ney Amorim discute projetos com secretários, parlamentares e lideranças políticas

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Ney Amorim, assumiu o governo do Estado, na manhã de ontem (7). O governador Sebastião Viana e a vice, Nazaré Araújo, cumprem agenda fora do Acre. Com isso, ele permanece no governo até esta quarta-feira, 8.

Ney Amorim dedicou a manhã para se reunir com secretários de Estado, parlamentares, lideranças políticas e assessores do governo. Na pauta, projetos e ações desenvolvidas na Capital e no interior.

“É sempre uma alegria, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade assumir o governo do meu Estado. Aproveitei o dia para me reunir com secretários, assessores e parlamentares, discutindo projetos e ações importantes para nossa população. O governador Tião [Sebastião] Viana tem feito um excelente trabalho e precisamos unir forças pelo nosso Acre”, afirmou.

O governador em exercício destacou o programa “Quer Ler” e a oferta de escolas em tempo integral, pela secretaria de Educação, lembrando que são projetos importantes que asseguram a inclusão social e garantem oportunidade para milhares de acreanos. Ney Amorim fez questão de parabenizar o secretário Marco Brandão pelo trabalho que vem realizando.

Ele também fez questão de elogiar as ações desenvolvidas pela Sesacre, que garantem melhorias nas Unidades de Saúde da Capital e do interior. “O secretário Gemil Júnior tem feito uma gestão com muita responsabilidade e compromisso. Nos próximos dias, ele estará entregando novos equipamentos no Juruá. Com isso nossa população terá um atendimento de mais qualidade”, disse.

Durante todo o dia, Ney Amorim realizou várias reuniões, discutindo projetos que estão em andamento ou que ainda serão colocados em práticas nos próximos dias, que influenciam diretamente na melhoria de vida da população acreana.