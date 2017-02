Instituições ligadas ao trânsito e movimento de motociclistas avançam em parceria

Assessoria - 08/02/2017 17:26:11

Por Daigleíne Cavalcante

O diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Pedro Longo, oportunizou na manhã desta quarta-feira, 08, um encontro entre representantes de moto clubes, moto grupos e instituições responsáveis pela segurança.

A intenção da reunião, de acordo com o diretor do Detran, é manter um relacionamento próximo entre as autoridades de trânsito e os grupos de motociclismo, para que o respeito e a segurança no trânsito sejam mantidos.

“Esse movimento ainda é muito novo no nosso estado e é normal que isso cause um certo desconforto na sociedade, então nos colocamos à disposição para regular os eventos promovidos nas vias públicas por eles, de forma que todos ganhem” enfatizou o diretor-geral do Detran, Pedro Longo.

De acordo com a diretora administrativa de um dos grupos de motociclistas, a professora Maiane Viera, a ideia é que a categoria, que realiza passeios pelas vias públicas intitulados de “rolezinho”, exerça suas atividades de acordo com a legislação de trânsito, sem causar prejuízos à sociedade e com o apoio do poder público.

“O que nós queremos é que a sociedade não criminalize, não tenha preconceito com esse movimento. Nossas atividades vão além de lazer, nós nos unimos para fazer o bem, distribuir alimentos às famílias carentes e instituições de apoio a crianças e idosos, doar sangue e ajudar a tirar jovens da criminalidade”, explicou Maiane Vieira.

Respeito às leis de Trânsito

Uma das questões levantadas na reunião foi a aplicação de multas a integrantes dos grupos por estarem realizando evento em vias públicas sem autorização prévia das autoridades competentes, uma exigência prevista no artigo 174 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

“Queremos obedecer ao que está na legislação e viemos alinhar de que forma essa autorização pode ser nos dada” enfatizou Maiane.

Durante a reunião os participantes dos grupos de moto se colocaram à disposição para colaborar com as campanhas educativas voltadas para motociclistas, assim como solicitaram palestras e cursos para os integrantes, com o intuito de que ao realizarem suas atividades, os grupos não coloquem a segurança do trânsito em risco.

Representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPtran) e Superintendências Municipal de Transporte e Trânsito (RBtrans) participaram da reunião e junto com o Detran e representantes dos motociclistas formaram um grupo de trabalho.