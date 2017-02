EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2017

AME/AC

APRABMAC

PRAPMAC

A Associação dos Militares do Estado do Acre (AME/AC), Associação de Praças do Corpo de Bombeiros do Acre (APRABMAC), Associação de Praças da Polícia Militar (APRAPMAC) no uso de suas atribuições legais e em conformidade a deliberação realizada no dia 20 de dezembro de 2016:

CONVOCA

Todos os militares estaduais (Policiais e Bombeiros), ativos e da reserva, além de familiares para participarmos da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 9 de fevereiro de 2017, em frente à Assembleia Legislava, a partir das 9 horas da manhã, para tratarmos da seguinte pauta: LEIA MAIS – Retorno dos valores da Etapa Alimentação para militares da reserva, reformados e pensionistas. Dia: 9 de fevereiro Local: Em frente à Assembleia Legislativa Hora: 9:00 (horas)

UNIDOS SOMOS FORTES

Rio Branco – Acre, 1 de fevereiro de 2017.

Joelson Dias – Presidente da AME/AC

Abrahao Pupio – Presidente da APRABMAC

Igor Oliveira – Presidente da APRAPMAC