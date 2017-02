Detentos executam companheiro de cela no presídio de Sena

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Faleceu no setor de urgência do Hospital João Câncio, em Sena Madureira, no início da tarde desta quarta feira (8), o presidiário Francisco das Chagas Figueiredo dá Cunha, conhecido por Pangaré.

Ele foi atacado por companheiros de cela e ferido com mais de trinta golpes de um arma artesanal chamada de estoque.

Agentes penitenciários de plantão relataram que ouviram gritos de socorro na cela onde Pangaré estava e quando chegaram no setor, o detento agonizava em uma grande poça de sangue.

O SAMU foi acionado e levou a vítima para o PS da cidade, mas o preso não suportou os ferimentos e acabou morrendo quando era atendido.

Os presos que ocupavam a cela foram levados para a Delegacia da cidade para prestarem depoimento.