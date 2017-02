Deputado governista denuncia falta de medicamentos no hospital de Jordão

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 08/02/2017 13:40:27

O deputado Jesus Sérgio (PDT), que integra a base de sustentação do governador Sebastião Viana (PT), denunciou na manhã desta quarta-feira (8), a falta de medicamentos na unidade mista de saúde do município de Jordão. Ele reivindicou mais atenção da Secretaria de Saúde para os municípios isolados.

“A população de Jordão tem sofrido com a falta de medicamentos. A Secretaria de Saúde diz que tem medicamentos, mas estes medicamentos não chegam ao Jordão. As pessoas que precisam não podem ser atendidas no hospital por este motivo. Aonde não existe presença do judiciário, defensoria e nem delegacia de qualidade”, diz Jesus.

O secretário de Saúde Gemil Júnior disse que causa estranhamento a denúncia de Jesus Sérgio, já que o deputado esteve na Casa Civil apresentando o problema dos medicamentos e foi informado que o carregamento de remédios está saindo ainda esta semana de Rio Branco para abastecer a unidade mista de saúde do Jordão”.

“Nós passamos toda a programação da distribuição de medicamentos para o deputado. Ele está denunciando porque é o papel dele, mas todas as informações foram repassadas, inclusive uma parte dos medicamentos foi encaminhada, a unidade está sendo abastecida sim, nós já mandamos alguns medicamentos”, afirma Gemil.

Segundo o parlamentar, as pessoas que vão ou vivem no Jordão ou não têm opção de sair da localidade, ou vão para trabalhar. “Que o governo olhe com mais carinho para esta população, porque é difícil. As pessoas que moram em Rio Branco podem se deslocar, mas a população de Santa Rosa e Jordão não tem opções”, destaca.

O secretário de saúde ressalta que acontecem alguns problemas com o transporte de medicamentos, mas que o cronograma estabelecido pela Sesacre vem sendo cumprido e nenhuma nas unidades de saúde no interior do Estado deixa de receber regularmente as remessas de remédios necessária para atender a população.

Jesus Sérgio afirma que a situação precária não atinge apenas a área de saúde, mas também afeta a segurança pública. A delegacia esta caindo. Isso é uma denuncia que vem sendo feita desde o ano de 2015, por vereadores, por populares, mas não é feito nada para mudar esta realidade”, destaca o deputado governista.

Apesar das denúncias, Jesus ressalta que o governo avançou em algumas áreas. “Não podemos deixar de reconhecer os avanços. Esses dias está sendo executado o programa de urbanização e saneamento básico. Esta é a parte que o governo tem investido e realizando obras no Jordão”, finaliza.