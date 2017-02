Corpo de Bombeiros encontra corpo de criança vítima de desmoronamento

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 08/02/2017 11:47:38 Corresponde no Vale do Juruá

Equipes de busca do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul encontraram nesta quarta-feira, 8, o cadáver de uma criança desaparecida desde o domingo nas águas do Rio Juruá. Três pessoas da mesma família foram vítimas do desmoronamento, mas apenas o menino Lucas, de 8 anos, morreu, tragado pela correnteza.

Segundo o subcomandante do Corpo de Bombeiros, capitão Rômulo Barros, a família estava no barranco quando este cedeu, e a vítima foi lançada nas águas.

O Corpo de Bombeiros trabalhou durante quatro dias nas buscas. Lucas foi encontrado entre a comunidade da Olivença e o Porto do Governo, a aproximadamente 3 km do local do desmoronamento.