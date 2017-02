Controle da Malária em Cruzeiro do Sul será municipalizado até abril

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 08/02/2017 07:57:54 Editoria de Cidades

CRUZEIRO DO SUL – O prefeito Ilderlei Cordeiro confirmou na manhã de hoje (8) que o município de Cruzeiro do Sul (AC) assumirá o combate à malária, que atualmente está na responsabilidade do estado. Em Brasília, o prefeito voltou a se reunir com o Coordenador do Programa Nacional de Controle e Prevenção da Malária, Cássio Peterka, falando os principais pontos sobre o assunto.

Cordeiro enfatizou que já conversou anteriormente com o Governo do Estado e Ministério Público sobre o processo de transição do combate a malária para o município. E que a transição conta com um acordo, deve acontecer até o mês de abril.

O coordenador do controle a malária Cássio Peterka, informou que o próximo passo é fazer um planejamento adequado para que o município tenha as condições necessárias para enfrentar esta doença.

“Estamos em um processo de transição da gestão da malária do estado para o município. O próximo passo é fazer um planejamento adequado para que a população não sofra com essa transição e continue tendo o atendimento necessário. Esse desafio precisará de um apoio muito grande ainda do estado para que essa gestão municipal também tenha sucesso”, destacou o coordenador.