Centro cirúrgico parado por falta de profissionais

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 08/02/2017 13:53:31

A falta de profissionais da área médica tem impossibilitado o funcionamento de um centro cirúrgico no município de Plácido de Castro. A denúncia é do deputado Antônio Pedro (DEM). De acordo com ele, a precariedade nos hospitais não seria exclusividade dos municípios do Juruá. “Eu acredito que é geral o problema na saúde”, enfatiza.

“Ainda ontem, eu falei com uma médica de Plácido de Castro e podemos constatar que é precária as condições da rede pública de saúde no município. Ouvi da médica que relatou a falta profissionais. Falta médico cirurgião e anestesista. O centro cirúrgico está pronto, mas infelizmente está há dois anos parado”, destaca Antônio Pedro.

Os problemas na unidade de saúde estariam sobrecarregando o atendimento em Rio Branco, garante o deputado. “A maternidade de Rio Branco fica tumultuada porque os municípios não contam com atendimento. Um centro cirúrgico pronto em Plácido, tem os equipamentos, mas infelizmente não tem o profissional para atender”.

Antônio Pedro afirma que a população do município, “se deslocam para capital e prejudicam o atendimento. Isso acontece em quase todos os municípios. A gente paga caríssimo os impostos, mas na hora de a gente ter retorno é negado. Eu me preocupo com a questão da saúde e da segurança que está cada vez mais complica”.

Ele denuncia ainda a dificuldade para conseguir uma consulta da rede estadual. “Quando a pessoa consegue uma consulta entra na fila para fazer os exames, já para conseguir marcar o retorno é outro transtorno. Os exames vencem. As pessoas que vem dos municípios passam por uma verdadeira via-crúcis”, finaliza Antônio Pedro.