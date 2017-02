Cansada de apanhar, mulher mata marido com oito tiros e foge

Uma mulher de 42 anos, cansada de apanhar do marido, matou-o dentro de casa a tiros, na noite dessa terça-feira (7), no bairro Bom Jesus, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A filha do casal encontrou o corpo do homem em uma cama, a arma perto da vítima e uma carta, deixada pela mãe.

Em relato à Polícia Militar (PM), a jovem de 21 anos contou que o texto foi deixado em cima da mesa da sala de jantar. Na carta, a mãe pedia perdão pelo o que tinha feito, mas dizia não ter aguentado mais as brigas com o marido.

A filha afirmou que já presenciou, mais de uma vez, o pai Jorge Antônio Lopes Campos, 45, batendo na mãe. A avó materna da menina também contou à polícia que a filha a ligou várias vezes nessa terça-feira, mas que não atendeu por estar ocupada. Quando retornou às ligações, não obteve sucesso. Ela também confirmou que as discussões e agressões entre o casal eram constantes.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito. De acordo com a perícia, Campos foi atingido por seis tiros na nuca e dois nas costas.

A arma e a carta foram apreendidas. Até o momento, a suspeita não foi encontrada.

