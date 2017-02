Buscas por menino que se afogou no Juruá entram no quarto dia

Até as 17 horas de ontem, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, não haviam encontrado o corpo do menino Lucas Ferreira de Azevedo, de 8 anos de idade, que desapareceu nas águas do rio Juruá, no último domingo.

O capitão Rômulo Barros, disse que nesta quarta feira (8), as buscas continuam. Os trabalhos entram no quarto dia e a família do menor espera, segundo o oficial, espera que o corpo seja encontrado para que possa pelo menos, realizar o sepultamento.

Lucas desapareceu no rio quando estava com o pai, no barranco, que cedeu e ambos caíram no rio.