América-MG vence o Atlético e garante vaga na segunda fase da Copa do Brasil

ac24horas - 08/02/2017 23:22:36

O campeão do Acre, Atlético Acreano foi derrotado pelo América Mineiro em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil, na noite de quarta-feira (8), no Estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.

O galo não ofereceu resistência e foi derrotado pelo América-MG. Com as novas regras da Copa do Brasil, o time mineiro que jogava pelo empate para se classificar, mas venceu o jogo por 2 a 0.

Com a vitória, o América está classifica para segunda fase da competição. Os gols da partida foram marcados por Hugo Almeida, aos 28 minutos do primeiro tempo, e Renan Oliveira, aos 42 minutos da etapa final.

O América deverá jogar contra o Murici-AL na segunda fase no dia 22 de fevereiro ou 3 de março.