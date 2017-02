Amac e Ministério da Defesa farão Workshop sobre convênios

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 08/02/2017 08:08:32 Editoria de Cidades

RIO BRANCO – A presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), prefeita Marilete Vitorino, confirmou na manhã de hoje (8) a realização do Workshop sobre convênios com o Governo Federal. A capacitação será feita em parceria com técnicos do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa e acontecerá entre os dias 22 e 24 de fevereiro na sede da instituição, em Rio Branco.

Para o coordenador executivo da Amac, Marcio Neri (foto) esse será o primeiro passo do plano de gestão de Marilete Vitorino que tem como base, abranger mais a assistência aos municípios.

“A determinação da presidente é que a associação esteja mais presente na rotina dos municípios, além da elaboração dos projetos e da captação de recursos, ações que já desenvolvemos, ela quer técnicos orientando na prestação de contas dos convênios” acrescentou Márcio Neri.

De acordo o coordenador executivo a prestação de contas, principalmente nesse momento em que assumiram novos gestores, secretários e assessores, é um dos principais gargalos enfrentados pelos prefeitos que, sem um corpo técnico melhor capacitado, acaba deixando o município inadimplente e sem condições de receber recursos junto ao governo federal.

Marcio Neri afirma que Marilete vai desenvolver uma administração voltada para o aprimoramento da qualidade dos serviços públicos com a missão de melhor atender as necessidades da sociedade.

“Vamos procurar atender as prioridades de cada região e município deixando muito claro e definido, os cronogramas e orçamentos conhecidos, controles e indicadores para avaliação dos resultados alcançados, isso tudo é gerenciamento de projetos, um instrumento a serviço da gestão” definiu o coordenador.

Outra meta da presidente da Amac será a de sessões itinerantes pelo interior do estado, agenda que a presidente pretende desenvolver com a participação de todos os prefeitos e da bancada federal do Acre.

“Aqui não terá cor partidária, a associação é dos prefeitos e estará sempre a serviço da sociedade, esse é o lema que vamos desenvolver no próximo biênio” garantiu Marcio Neri.