Vigilância Epidemiológica de Cruzeiro do Sul alerta para surto de doenças no pós-cheia

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 07/02/2017 17:32:13 Corresponde no Vale do Juruá

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul se antecipam aos possíveis surtos de doenças no período pós-enchente. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Marcicleide Oliveira, alertou, através de ofício, os enfermeiros das unidades básicas de saúde sobre os riscos de contração de doenças decorrentes da alagação e a maneira de preveni-las.

Segundo ela, as principais enfermidades a que estão sujeitos os atingidos pela enchente são leptospirose, hepatite A, febre tifoide, cólera e diarreias.

Crianças e adolescentes que costumam nadar nas águas estão mais sujeitos a contrair doenças.

Para orientar os moradores sobre os riscos decorrentes da alagação, as equipes da Secretaria de Saúde contam com o aporte do Corpo de Bombeiros, que possui embarcações usadas nas vistorias às áreas atingidas.

Uma das recomendações feitas aos alagados é que eles não reaproveitem alimentos que tenham entrado em contado com a água da cheia.

A prefeitura também tem distribuído hipoclorito de sódio aos moradores dos bairros afetados. O produto é usado na purificação da água para consumo humano.

A coordenação da Vigilância Epidemiológica trabalha ainda numa cartilha, a ser distribuída aos desabrigados no retorno para casa.