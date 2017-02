Tião Flores inicia recuperação de ruas com operação tapa buracos

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 07/02/2017 07:52:23 Editoria de Cidades

EPITACIOLÂNDIA – Na cidade de Epitaciolândia, a prefeitura iniciou essa semana uma Operação Tapa Buracos. A parceria acontece com o departamento de estradas e rodagens do estado do Acre (Deracre). A rua Capitão Pedro Vasconcelos foi uma das primeiras beneficiadas com a ação.

Para o prefeito Tião Flores, a recuperação da malha viária é importante principalmente para o transporte escolar e a melhoria da qualidade de vida dos pedestres. “Mesmo com as fortes chuvas o trabalho tem sido intensificado e não vai parar” garantiu Flores.

A prefeitura prepara uma ação intensa para as estradas vicinais do município. Flores explica que o produtor rural também terá atenção especial em sua gestão. “A garantia do acesso ao produtor é um dos compromissos de campanha” concluiu.