Taxistas intermunicipais protestam contra multas e pedem mudança em lei

Da redação ac24horas - 07/02/2017 10:42:48

Um grupo de taxistas intermunicipais fechou a AC-40 na frente do Parque de Exposições Castelo Branco, no Segundo Distrito. Eles protestam contra a aplicação de multas abusivas e pedem mudanças na lei que regulamenta a atividade apresentada pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac) e aprovada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) pelos deputados estaduais.

A categoria foi recebida na sala de reuniões da Aleac. Os taxistas denunciam que a Ageac estaria obrigando os profissionais a emitir um bilhete de passagem com todos os dados do passageiro. Eles destacam denunciam ainda que estariam sendo multados quando pegam passageiros nas rodovias. A multa aos motoristas seria no valor de R$ 1,3 mil. Os passageiros também estariam sendo notificados.

Os taxistas intermunicipais também querem saber qual a empresa que estaria recolhendo o seguro que é cobrado da categoria. Os deputados estaduais mediaram uma reunião entre a categoria e os representantes da Ageac, que acertaram realizar uma reunião maior para resolver os pontos do projeto de lei que regulamenta o transporte intermunicipal de passageiros.