“Se todos saírem hoje algumas unidades vão fechar”, diz Sintesac sobre demissões na Saúde

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 07/02/2017 10:33:27

“Se todos saírem hoje algumas unidades [de saúde] vão fechar”, disse na manhã desta terça-feira, 07, Adailton Cruz, do Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado do Acre. “A Nefrologia, o Unacon, o Pronto Socorro vai ficar extremamente prejudicado, o Samu, a Maternidade, a Maternidade de Cruzeiro do Sul, e o caos virá com certeza”, completou.

Nesta segunda-feira, 06, o ac24horas divulgou uma lista com o nome de 277 servidores da Sesacre que serão exonerados. O Sintesac informou, porém, que a quantidade é um pouco maior: 380 trabalhadores.

A exoneração desses servidores, contratados entre 1998 e 2008, é uma recomendação do Ministério Público Estadual. Os trabalhadores seguem contratados de forma irregular.

O sindicato moveu três ações judiciais tentando impedir o cumprimento imediato da recomendação do MPE. A categoria sugere que os servidores tenham um tempo de pelo menos seis meses para “se organizarem”.

“O déficit de profissionais é imenso e a gente sabe que pra convocar profissionais não precisa demitir. O governador pode e deve convocar a todos e manter esses servidores que precisam se organizar e não sair do serviço público depois de 15, 20, 17 anos de mãos abanando.”