Rocha anuncia a doação de 2 mil casas populares para o Acre

O anúncio foi feito ao parlamentar durante audiência no Ministério das Cidades, pelo Sr. Adriano de Aquino, Chefe de gabinete do ministro Bruno Araújo.

Esta ação é fruto de uma parceria entre o Ministério das Cidades e Ministério do Desenvolvimento Social e beneficiará famílias de Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

O deputado federal Major Rocha (PSDB), anunciou na tarde desta terça-feira , 07, a construção de 2.500 casas populares para a população em situação de risco dos municípios de Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

Serão construídas 500 casas no município de Brasiléia, 1000 casas em Tarauacá e mais outras 1000 casas em Cruzeiro do Sul.

“Esta é uma ação de impacto, que auxiliará vários moradores que se encontram em situação de risco, demonstrando a sensibilidade do Ministro Bruno Araújo com a situação de calamidade em que se encontram diversos municípios do Acre”, declarou Rocha.

Participaram da audiência a representante da Associação dos Municípios do Acre – AMAC em Brasília, Regina Maia, a Prefeita de Tarauacá Marilete Vitorino (PSD), o Prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro, Chefe de Gabinete do Ministério das Cidades, Adriano de Aquino, o Prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaque Pyânco e Prefeito de Rodrigues Alves Sebastião Correia.