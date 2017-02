Moradores da Lagoa fecham acesso à Ponte da União em Cruzeiro pedindo religação da energia

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 07/02/2017 08:43:04

Moradores do Trapiche da Lagoa fecharam na manhã desta terça-feira, 07, o acesso à Ponte da União em Cruzeiro do Sul pedindo a religação da energia elétrica desligada por questões de segurança pela Eletrobras durante a enchente do rio Juruá.

O protesto causou uma grande fila de veículos no local, sentido bairro/centro e centro/bairro.

A manifestação foi acompanhada por homens do 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Acre. Após alguns minutos de negociação entre moradores, vereadores e técnicos da Eletrobras o acesso foi liberado. A energia deve ser religada ainda hoje.