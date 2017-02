Manifestantes ameaçam fechar novamente ponte em Cruzeiro do Sul caso continuem sem energia elétrica

Archibaldo Antunes 07/02/2017 17:25:43 Corresponde no Vale do Juruá

Os manifestantes que interditaram na manhã desta terça-feira, 7, a Ponte da União, em Cruzeiro do Sul, em protesto contra a suspensão de energia elétrica no bairro Miritizal, no segundo distrito do município, prometeram voltar ao local ainda hoje caso o fornecimento do serviço não seja restabelecido.

Segundo a Polícia Militar em Cruzeiro do Sul, a Eletrobras-Acre alega que a exigência é inviável. Parte da rede elétrica ainda está debaixo d’água, e a religação poderia acarretar risco de vida aos moradores.

A PM contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil na negociação com os manifestantes. Hoje pela manhã, cerca de 30 deles participaram do protesto. A orientação do comando da corporação é evitar qualquer tipo de confronto com civis, informou o tenente Olavo Teles à reportagem do ac24horas.

Encarregado de negociar com os descontentes, o capitão M. Jorge informou que os representantes da Eletrobras se comprometeram a acompanhar o nível do Rio Juruá a fim de verificar a possibilidade de restabelecer o serviço. Mas para isso, as águas ainda precisam baixar.

“Felizmente, o rio está vazando numa velocidade que, em breve, esperamos ser possível repor a energia na rede de distribuição”, disse o M. Jorge.