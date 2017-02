Mais de 300 pessoas são mantidas em aluguel social no Juruá

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 07/02/2017 09:59:57 Corresponde no Vale do Juruá

Cerca de 330 pessoas estão vivendo de aluguel social bancado pela prefeitura de Cruzeiro de Sul, segundo o secretário adjunto de Desenvolvimento Social, Hélder Sarah, 32. São 84 famílias beneficiadas pelo programa. Cada uma delas recebe R$ 400 reais do poder público.

O valor é passado aos beneficiários em cheque nominal. Os recursos têm saído dos cofres da prefeitura, segundo Hélder. Mas o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, que esteve no Acre na sexta-feira, prometeu ajuda.

Segundo o secretário adjunto, as famílias foram removidas de bairros como Lagoa, Várzea, Cruzeirinho, Boca do Moa e Vila Assis Brasil, todas atingidas pela enchente.

Como a demanda cresceu além das possibilidades de a prefeitura bancar mais aluguéis, o jeito foi inaugurar abrigos para receber os desalojados pelo cheia dos rios Juruá e Moa.

Segundo a Defesa Civil do município, mais de 1,9 mil pessoas foram atingidas pela alagação.

Com a vazante do Juruá nos últimos dias, a tendência é que os beneficiados pelo aluguel social retornem às suas casas. Mas isso vai depender da avaliação da Defesa Civil, de acordo com Hélder Sarah.