JV pede nitidez ao se discutir Lei Geral de Telecomunicações

Assessoria - 07/02/2017 15:38:43

O senador Jorge Viana (PT-AC), apresentou nesta terça-feira (7) requerimento para que o projeto que altera a Lei Geral de Telecomunicações seja debatido em comissões e em sessão temática no Plenário do Senado.

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a Presidência da República não sancionasse o Projeto de Lei (PLC) 79/2016, retornando a matéria para o Senado. Para Viana, uma proposta tão importante não pode ser alterada sem uma discussão profunda.

— E façamos com transparência, porque esse é um assunto importante para a população. O uso de internet, as telecomunicações, nós dependemos dela — frisou.

Morte de Marisa Letícia

Jorge Viana também lamentou o falecimento de Marisa Letícia, ex-primeira-dama do país e mulher do ex-presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva.

Segundo ele, a morte e o velório de Marisa revelaram a intolerância de alguns, mas, ao mesmo tempo, a solidariedade de muitos, inclusive de pessoas que faziam oposição a Lula, dentre os quais o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso.

— São gestos assim que podem ajudar esse país a seguir em frente. Não é com o ódio, com intolerância que nós vamos vencer as dificuldades que temos — disse.