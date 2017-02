Jonas afirma que PMDB destruiu a prefeitura de Mâncio Lima

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 07/02/2017 11:36:36

Os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do município de Mâncio Lima estariam sendo confiscados para pagar dívidas da administração do prefeito Cleidson Rocha (PMDB). A informação é do deputado Jonas Lima (PT), irmão do prefeito Isaac Lima (PT), que estaria enfrentando dificuldades para equilibras as contas da administração municipal e oferecer os serviços básicos à população.

“Gostaria de fazer algumas colocações sobre a enchente no Juruá. Agradecer o governo do Acre pelas ações neste momento tão difícil que os prefeitos daqueles municípios estão vivendo. A parceria governo do Acre e prefeituras está amenizando o sofrimento das famílias. Isaac Lima está em Brasília conversando com deputados para saber o que podem conseguir em recursos para Mâncio Lima”, relata Lima.

Segundo o petista, “o prefeito Isaac Lima recebeu uma prefeitura destruída pelo administrador anterior. O Isaac precisa do apoio de todos os políticos para reerguer a prefeitura. O Povo de Mâncio não merece um governo tão irresponsável como foi o do PMDB. Os repasses de FPM foram confiscados pela Receita, Já que o prefeito não honrou com o INSS, os repasses foram retidos”, ressalta Jonas Lima.

O petista destaca que um dos exemplos da “gestão desastrosa do PMDB” são os casos de malária que dispararam em Mâncio Lima. “Foram registrados 1.116 casos de malária. O prefeito não decretou estado de emergência para não dizerem que ele faz politicagem. Ele acredita que as coisas vão ser colocadas nos eixos, mas vem contando com apoio do governo do Acre para combater a malária e planejar ações”, finaliza.