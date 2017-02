“Tem ramal em melhor condição que alguns trechos da 364”, denuncia Gonzaga

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 07/02/2017 11:13:12

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) manifestou sua preocupação com um possível fechamento da BR-364. De acordo com Gonzaga, existem ramais que estão em muito melhor condição que alguns trechos da BR-364. É inadmissível que uma rodovia que consumiu mais de dois bilhões de reais esteja nestas condições”, afirma.

Luiz Gonzaga fez um apelo para que a bancada federal do Estado possa agendar uma reunião no Ministério dos Transportes com a participação de parlamentares estaduais para que os serviços de recuperação da rodovia sejam retomados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) de forma emergencial.

“O ministro dos transportes esteve em Cruzeiro do Sul e prometeu que iria fazer a manutenção e a reconstrução da Rodovia. Percorri a estrada e daqui pra lá encontramos apenas uma máquina e um caminhão fazendo reparos, muitos montinhos de pedra, mas não tinha ninguém trabalhando”, diz Gonzaga.

Segundo o deputado tucano, “é preciso que haja uma cobrança, é preciso que haja a presença de políticos deste Estado na presença das autoridades para resolver esta questão. Se não cumprem com a manutenção, será que vão cumprir com a segunda parte prometida que é reconstruir a rodovia?”, questiona o deputado.