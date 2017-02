Destaque nacional, luta de anões em Sena já tem desafiante

Da redação ac24horas - 07/02/2017 09:19:39

Com Sena Online

A famosa luta de anões em Sena Madureira, que já foi destaque em parte da imprensa nacional, já gera expectativas na cidade.

Famoso no vale do Iaco por ter nocauteado, em lutas passadas, os anões ‘Pantera branca’ e ‘Nó de pau’, ambos de Sena Madureira, o anão Evaldo da Silva, mais conhecido como ‘Sucuri do Macauã’ está intensificando os treinamentos para mais uma luta de boxe no município. A data do embate ainda não foi definida, mas o nome do adversário de Sucuri já foi divulgado. Trata-se do ‘Caboquinho do Purus’ que deverá no ringue pela primeira vez.

A luta de boxe dos anões vem sendo aguardada com expectativa pela população de Sena, principalmente porque ‘Sucuri do Macauã’ defende a manutenção do cinturão.



O anão pugilista é confiante e ousado e comentou, em entrevista cedida à imprensa, que sua intenção é levar seu adversário à lona no primeiro round. “Ele anda dizendo por aí que vai me nocautear. Não tenho medo. Estou me preparando pra derrubá-lo no primeiro round”, comentou.

‘Sucuri do Macauã’ coleciona vitórias em Sena e também em Santa Rosa do Purus.

O confronto dos anões será organizado pelo radialista Jota Cavalcante.