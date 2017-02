Desembargadora Cezarinete Angelim assume vice-presidente do TRE-AC

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas -

Em sessão solene ocorrida na tarde desta terça-feira, 7, a desembargadora Cezarinete Angelim tomou posse como membro efetivo e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

A magistrada assume o cargo deixado pela desembargadora Waldirene Cordeiro, que encerrou o seu biênio na vice-presidência e corregedoria regional eleitoral na última sexta-feira, 3. Na próxima sessão, marcada para quinta-feira, 9, será feita a eleição para a escolha do novo corregedor do órgão, da qual a nova membro poderá participar.

“Ascendo à classe de membro efetivo deste Tribunal cumprindo a linha de trabalho que me impus quando entrei na magistratura. Nesse tempo, percorri todos os degraus de forma incansável, buscando com meu labor e meu conhecimento, colaborar com a Justiça”, destacou a magistrada.

O presidente do TRE-AC, desembargador Roberto Barros, desejou boas-vindas à vice-presidente em nome da Corte Eleitoral e disse que a expectativa com a chegada da magistrada é de manter a excelência nos serviços prestados pela Justiça Eleitoral do Acre.

A desembargadora Maria Cezarinete de Souza Augusto Angelim é natural de Rio Branco (AC). Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Acre, na turma de 1978, e ingressou na Magistratura Acreana em 18 de março de 1988.

Em 1990 foi promovida à Juíza de Direito Titular da Comarca de Cruzeiro do Sul. Na mesma época, de 9 de fevereiro de 1989 a 3 de março de 1991, também exerceu a função de Juíza Eleitoral da 4ª Zona Eleitoral (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter). Posteriormente, entre 5 de maio de 1994 e 27 de fevereiro de 1996, exerceu a função de Juíza Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral do Estado (Rio Branco).

Renata Brasileiro

Assessora de Comunicação