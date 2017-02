Deputada Jéssica Sales defende implementação do Programa Criança Feliz nos estados brasileiros

O Criança Feliz prioriza gestantes e crianças de até 3 anos de idade, beneficiárias do Bolsa Família. As famílias serão acompanhadas por profissionais capacitados que farão visitas domiciliares periódicas.

O Criança Feliz prioriza gestantes e crianças de até 3 anos de idade, beneficiárias do Bolsa Família. As famílias serão acompanhadas por profissionais capacitados que farão visitas domiciliares periódicas.

está na fase dos últimos ajustes para ser implantado em todo o país no próximo mês de março, com a visita do Ministro Osmar Terra em todos os estados.

Lançado em outubro de 2016 pelo Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Social, o Criança Feliz irá fortalecer as políticas públicas para a primeira infância. O programa

Lançado em outubro de 2016 pelo Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Social, o Criança Feliz irá fortalecer as políticas públicas para a primeira infância. O programa

As deputadas federais Jéssica Sales (AC), Marinha Raupp (RO), Elcione Barbalho (PA) Soraya Santos (RJ) e Simone Morgado (PA), representantes da bancada feminina na Câmara, foram recebidas nesta terça-feira 7, pelo ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. As parlamentares peemedebistas trataram no encontro sobre a implementação do Programa Criança Feliz nos estados brasileiros.



De acordo com a deputada Jéssica Sales, o Ministério de Desenvolvimento Social irá garantir recursos e apoio técnico para os visitadores domiciliares, que serão responsáveis para apoiar as famílias. Essa visita servirá para interagir, capacitar e informar as mães, os pais e os cuidadores para promover o desenvolvimento infantil.

De acordo com a deputada Jéssica Sales, o Ministério de Desenvolvimento Social irá garantir recursos e apoio técnico para os visitadores domiciliares, que serão responsáveis para apoiar as famílias. Essa visita servirá para interagir, capacitar e informar as mães, os pais e os cuidadores para promover o desenvolvimento infantil.





Além disso, o Criança Feliz integrará ações coordenadas em várias áreas, como saúde, assistência social, educação e cultura.