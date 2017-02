Bebê abandonado em lixeira de hospital do Juruá está na UTI da maternidade e passa bem

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 07/02/2017 05:42:52 Corresponde no Vale do Juruá

O recém-nascido abandonado pela mãe na lixeira do banheiro do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, passa bem, depois de ter sido internado na Unidade Intensiva de Tratamento (UTI) da maternidade do município. A jovem de 17 anos, mãe da criança, chegou ao local acompanhado do pai e reclamando de fortes dores abdominais. No banheiro, ela deu à luz à criança, sem conhecimento do médico e dos enfermeiros.

Segundo o delegado Alexnaldo Batista, que apura o caso, a ocorrência deverá ser encaminhada à Delegacia do Menor do município, para os devidos procedimentos.

O coordenador regional de saúde do Juruá, Itamar de Sá, não soube dar mais detalhes sobre o caso da jovem. Ele também não informou dizer se o bebê será destinado à adoção ou ficará com a família.

Para as autoridades, o mais curioso é que a jovem, depois de dar à luz e jogar a criança na lixeira, regressou ao leito e aguardou a chegada dos enfermeiros. Foram eles que resgataram o recém-nascido.