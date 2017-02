América Mineiro chega e treina para jogo com o Atlético Acreano no estádio Arena da Floresta

A delegação do América Mineiro desembarcou em Rio Branco na noite de ontem e hoje a tarde, as 16 horas, o gruo faz uma atividade no estádio José de Melo, último preparativo para o jogo de amanhã, contra o Atlético Acreano, as 20:30 na Arena da Floresta.

O técnico Ederson Moreira trouxe força máxima para o confronto com o campeão acreano. A vaga para próxima fase da Copa do Brasil,pelo novo regulamento da competição será decidido em jogo único.

No domingo, pelo campeonato mineiro, o América empatou sem gols com o URT.

Os ingressos para a partida continuam á venda das lojas da rede de supermercados Araújo ao preço de R$ 30,00 (inteira).