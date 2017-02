Tiago Viana, sobrinho de Jorge e Sebastião está lista dos irregulares da Sesacre que devem ser demitidos

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 06/02/2017 15:42:58

Na lista dos 277 servidores da Secretaria de Saúde do Acre que o governo do Estado terá que exonerar nos próximos dias, conforme recomendação do Ministério Público Estadual, consta o nome de Tiago Viana Neves Paiva, sobrinho do senador Jorge Viana e do governador Sebastião Viana. Tiago, segundo a informação da lista divulgada pelo ac24horas na manhã desta segunda-feira, é biomédico do Laboratório Central do Estado, o Lacen.

Ex-diretor de Análises Clínicas da Secretaria de Saúde do Acre, Tiago Viana, foi absolvido em setembro de 2015 pela Justiça Federal depois de ser acusado de integrar um esquema de fraude a licitações no sistema público de Saúde do Acre.

Segundo o Ministério Público Estadual, os servidores, alguns deles com contratados em 1995, trabalham em situação irregular, exercendo funções na Secretaria de Educação e Esporte, Secretaria de Saúde, Hospital das Clínicas do Acre, Instituto de Meio Ambiente do Acre e Instituto Socioeducativo do Acre.

Em nota, o secretário de Saúde, Gemil Júnior, disse que “estão sendo instaurados procedimentos administrativos que visam assegurar o direito de cada servidor” e que as comissões de cada processo administrativo instaurado “deverá se manifestar e submeter relatório conclusivo ao secretário de Saúde, para tomada da decisão final quanto à rescisão contratual, que observará a estrita legalidade”.