Semáforo quebra e Ciretran de CZ não organiza trânsito no centro

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 06/02/2017 21:53:07 Corresponde no Vale do Juruá

Um semáforo que passou o dia em pane nesta segunda-feira, 6, no centro de Cruzeiro do Sul, causou confusão no trânsito em duas das mais movimentadas ruas da cidade. A 1ª Ciretran de Cruzeiro do Sul sinalizou o lugar com um círculo de cones, mas não designou nenhum agente de trânsito para organizar o tráfego de veículos e garantir a segurança.

Motoristas se queixaram da omissão do órgão, alegando que, quando se trata de penalizar os condutores, a Ciretran é eficiente.

A reportagem registrou os cones e o semáforo danificado após as 17 horas, quando o órgão já havia encerrado o expediente.