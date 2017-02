Rocha e presidente da FIEAC discutem retomada de projeto habitacional para o Acre

Assessoria - 06/02/2017 19:52:43

O deputado federal Major Rocha esteve na tarde da última segunda-feira, 06, reunido com o presidente da Federação da Industria do Estado do Acre para discutir a continuidade do projeto Minha Casa Minha Vida.

Na oportunidade o presidente da FIEAC, José Adriano Ribeiro solicitou apoio junto aos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional para construção de mil casas no município de Cruzeiro do Sul, mil casas no município de Tarauacá e 500 casas no município de Brasiléia.



Todas essas unidades habitacionais serão destinadas a população que reside em áreas de risco.

Ainda foi discutido a continuidade do projeto cidade do Povo, com mais de 3.000 casas.

“Nossa gente tem pressa e nos iremos buscar ajudar de todas as formas que podermos lá em Brasília” destacou Rocha.