PSDB pressiona e vereador poderá assina CEI do transporte público

Luis Carlos Moreira Jorge - 06/02/2017 07:14:48

Tudo certo para vereador Clésio Moreira (PSDB) assinar hoje pela manhã, em ato solene na sede do PSDB, o documento que pede a criação de uma CEI- Comissão Especial de Investigação para apurar a legalidade dos aditivos entre a PMRB e as empresas de transporte coletivo. A assinatura garantirá a apresentação na mesa diretora e não a tramitação. É apenas o início da enfadonha e típica novela mexicana. Tenho informação de que quando a matéria for para votação, a base do governo está orientada para derrubar no voto no plenário a implantação da CEI. O líder da base do prefeito, vereador Eduardo Farias (PCdoB) – foto – deverá comandar o desfecho. E a partir da derrubada do documento, restará à oposição entrar com um “Mandado de Segurança” para garantir que de fato tenho o seu início. Este é o enredo desta novela.

Caso idêntico

Um caso idêntico a esta CEI que querem implantar na Câmara Municipal de Rio Branco aconteceu com a “CPI da Venda de Casas”, na Assembléia Legislativa. A oposição conseguiu as assinaturas necessárias, mas o plenário derrubou e até hoje o recurso está rolando na justiça.

Guilhotina foi montada

São 13 senadores e 129 deputados federais os políticos que estão sob a investigação da Lava Jato, que agora será retomada com a nomeação do Ministro Fachin como novo Relator. Há nomes sim de políticos acreanos nesta lista, que pode levar muita gente à guilhotina do STF.

Ganha o partido

A posição do vereador Emerson Jarude (PSL) em assinar a criação de uma CEI para investigar o transporte coletivo sopra um ar de independência no PSL, porque passa a imagem que o partido exerce a democracia interna. Acho isso. Não vejo a punição como sendo uma solução.

Chega ser cômico

Tempo de alagação e como em eleição. É político distribuindo sacolões, visitando as famílias atingidas pela alagação de canoa, beijando as criança, e cada querendo aparecer mais que os outros na mídia e na rede social. Na verdade não passa de falsa preocupação com o povo.

Tirar o cavalo da chuva

Quem esperar que a presidente da AMAC, prefeita Marilete Vitorino (PSD), terá como ajudar os ávidos afilhados da oposição no órgão pode se decepcionar, os cargos de confiança são poucos e técnicos. E a Marilete tem de tentar repetir o bom trabalho do antecessor no cargo.

Um comunista escovado

Perguntando se apoiaria Perpétua Almeida (PCdoB) ou Moisés Diniz (PCdoB) para a Câmara Federal, o deputado Jenilson Lopes (PCdoB), escovado, mostrou que aprendeu rápido a artimanha política, e saiu com uma resposta pela tangente: “o partido não deliberou”.

Franco atirador

O deputado Antonio Pedro (DEM) não elegeu o filho Ailson (DEM) para a prefeitura de Xapuri, mas tem outro lado da moeda. E que ficará de camarote para cobrar do prefeito Bira Vasconcelos (PT), as promessas de campanha. E o tempo é de crise econômica das prefeituras.

Costurando com linha grossa

Com a certa candidatura do deputado federal Major Rocha (PSDB) para o Senado, quem vai costurando com linha grossa o seu caminho para a Câmara Federal em 2018 é o deputado Luiz Gonzaga (PSDB). Gonzaguinha tem sido um dos destaques da oposição nos debates na Aleac.

Critério certo

Conversando ontem com um amigo jornalista que acompanha a política de Senador Guiomard, este revelou que o prefeito André Maia (PSD) acertou no seu início de gestão ao não aceitar pressões e ter colocado em cargos de confiança nomes capazes, o essencial a uma boa gestão.

Por cima da carne seca

Falando em Senador Guiomard, quem está de novo por cima da carne seca é o ex-prefeito Maresia, que saiu da Prefeitura com problemas jurídicos e com desgastes. A sua mulher, a ex-deputada Dinha, sempre beneficiada no governo do PT, é a secretária municipal de Saúde.

Sem gastar um tostão

Brasiléia terá a sua quadra de carnaval popular. Mas a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), não entrará com um centavo para cobrir os gastos com a festa, no que está certa. Não adianta bancar e depois as contas pipocarem e não ter como pagar as despesas

No passo do jaboti

A justiça ainda não se pronunciou sobre os pedidos de cassação dos prefeitos Ilderlei Cordeiro (PMDB) e Marilete Vitorino (PSD). Os processos que tramitam em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, respectivamente, estão andando mais devagar que o passo do jaboti.

Fora de 2018

Depois de levar um bicudo na sua intenção de ser candidato ao Senado, o jornalista Anibal Diniz (PT) se recolheu ao seu emprego em Brasília e fica longe da política em 2018. O “Cabecinha” sabe que, ele já não desperta tantos amores dentro do seu partido.

Cruzada liberal

Quem anda fazendo uma cruzada para explicar o liberalismo é o advogado Valdir Perazzo, que tem horror ao comunismo e não esconde de ninguém a sua posição de um defensor da direita.

Dobradinha em Tarauacá

O vice-prefeito de Tarauacá, Chico Batista, deverá disputar uma cadeira de deputado estadual e seu tio, o deputado Jesus Sérgio (PDT), buscará um vôo mais alto, o de chegar na Câmara Federal. Ambos deverão ser apoiados pela prefeita Marilete Vitorino (PSD).

A política é cruel

O ex-prefeito Nilson Areal nunca deixou a FPA perder uma eleição majoritária em Sena Madureira quando estava na prefeitura. Depois que saiu do mandato tudo foi esquecido. A política costuma ser cruel. No dia que colocar um parente no mandato volta ser paparicado.

Formar chapa

O deputado Eber Machado (PSDC) se quer mesmo ser candidato a deputado federal tem de buscar uma coligação em que não esteja o PT e começara a formar uma boa chapa de candidatos a deputado estadual para ter uma retaguarda para pedir votos. Sem isso é complicado.

Campanha aberta

Quem não tem carro tem de partir cedo. Quem já percorre o interior mantendo contatos para a formação de chapas de deputado federal e de deputado estadual é o ex-prefeito Tião Bocalon (DEM), que aproveita para dizer que será candidato ao Senado em 2018.

O tempo é o senhor da razão

O deputado Ney Amorim (PT) usa uma estratégia correta ao desconversar sobre ser candidato ao Governo ou ao Senado, porque não se sabe ainda como estará o quadro político em 2018, com o desfecho da “Operação Lava Jato”. O tempo costuma ser sempre o senhor da razão.

Pêsames à família Lima

Os pêsames da coluna ao ex-deputado João Correia, ao Nicomedes Lima, e aos demais membros da família pela passagem da genitora do Clã Lima. É um carma do qual não se foge.

Difícil argumentar contra

Será difícil contestar uma candidatura ao Senado do PSDB. Como é que se vai argumentar contra o partido que terá o candidato à presidência, não ter uma candidatura própria, no Acre? Tudo caminha para ser o deputado federal Major Rocha (PSDB) este candidato.

Esperando a hora certa

O deputado Josa da Farmácia espera a hora certa para deixar o PTN, sem ter que enfrentar problemas jurídicos. Deve aguardar a “janela” de mudanças que se abrirá no próximo ano, para então definir em qual partido se filiará. Não existe mais clima para a permanência no PTN.

Quer ir para o voto

O deputado Heitor Junior (PDT) quer ir mesmo para a disputa no voto pela presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa. O líder do governo, deputado Daniel Zen (PT) defende que a construção do presidente saia do diálogo.

Xeque-mate

Ainda sobre o deputado Heitor Junior (PDT) este já comunicou à direção do partido que, não aceitará a filiação de nenhum outro deputado na chapa para a Assembléia Legislativa. Tem dose de razão, com dois deputados fica complicado montar uma chapa competitiva à Aleac.

Governador paz e amor

O governador deixou de lado aquele seu tradicional tom belicoso com os adversários e se derramou em cordialidades nas visitas com parlamentares da oposição à Cruzeiro do Sul e Tarauacá, para avaliar os estragos com a alagação. Cumprimentou com apertos de mãos por duas vezes o deputado federal Major Rocha (PSDSB), inimaginável, e ainda distribuiu no vôo fretado pelo governo refeições à base de filé mignon. Um dos parlamentares chegou se beliscar para saber se era verdade. Outro mais cômico completou: “eu estou com medo do avião cair”. Foi pela primeira vez a troca do chute na canela pelo paz e amor, nas relações do governador com a oposição.