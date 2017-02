“O presidente Lula, família e amigos são gratos pelas homenagens à dona Marisa”, diz o senador Jorge Viana

Da redação ac24horas - 06/02/2017 09:00:58

Amigo da família Lula da Silva, Jorge Viana esteve no velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, sábado passado, 04.

O senador acreano ficou ao lado do ex-presidente Lula desde quinta-feira, no hospital Sírio Libanês, quando foi constatada a morte cerebral de Marisa.

Ainda na cerimônia fúnebre, Viana falou: “Hoje é um dia triste para todos nós. O presidente Lula, família e amigos são gratos às inúmeras pessoas que vêm prestando homenagens à Dona Marisa. Sigo aqui em São Bernardo dando meu apoio ao presidente”.

Do Acre também compareceu ao velório da ex-primeira-dama , a vice-governadora Nazaré Araújo.

Ainda na sexta-feira, em frente ao Palácio Rio Branco, militantes e representantes de diferentes segmentos religiosos realizaram um ato ecumênico em homenagem a Marisa Letícia.