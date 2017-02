Nível do rio Juruá baixou mais de 40 centímetros, mas famílias continuam em abrigos montados pela prefeitura

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 06/02/2017 07:51:33

O nível do rio Juruá baixou mais de 40 centímetros e atingiu os 13,78 metros em Cruzeiro do Sul, informou o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Batista, na manhã desta segunda-feira, 06. Apesar da vazante, o manancial permanece acima da cota de alerta, que é de 13 metros. No auge da cheia o rio chegou aos 14, 24 metros, na sexta-feira passada, a maior cota da história em Cruzeiro do Sul.

Mais de 7 mil famílias foram atingidas pelo manancial, 841famílias retiradas de suas casas, das quais 99 foram para abrigos público. As outras foram para casas de familiares e hotéis. “Essas famílias só devem retornar para suas casas quando o rio atingir sua calha normal”, disse o coordenador da Defesa Civil Estadual.

O rio Tarauacá, que desabrigou na semana passada 122 pessoas, baixou consideravelmente e está abaixo de seis metros. As famílias já retornaram para suas casas.

Em Rio Branco, o rio Acre, chegou está com sete metros.

Leitura do nível do Rio Juruá, 06/02/17, às 06h:

13,78m.

Vazante de 46cm.

742 famílias desalojadas.

99 famílias desabrigadas

841 total de famílias

3.772 total de pessoas retiradas.