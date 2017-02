Jogo arrecada 200 kg de alimentos para alagados do Juruá

Jairo Barbosa - 06/02/2017 10:44:27

O futebol foi “pano de fundo” para mobilizar jogadores e torcedores e arrecadar alimentos para as famílias atingidas pela enchente do rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.

No último sábado, um amistoso entre Náuas x Laranja Mecânico, arrecadou cerca de 200 kg de alimentos que logo ao final do evento, foram repassados á coordenação da campanha Juruá Solidário.

A partida foi idealizada por jornalistas e desportistas de Cruzeiro do Sul, que mobilizaram os amantes do futebol. O Náuas venceu por 1 x 0, mas o placar foi o que menos importou.

Nesta segunda feira (6), o nivel do Juruá estava em 13,40 metros, apresentando os primeiros sinais de vazante.