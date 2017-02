Governador assina convênios para ampliação e reforma de hospitais

Da redação ac24horas - 06/02/2017 07:56:27

O governador Sebastião Viana (PT) assina, nesta segunda-feira (6), às 9 horas, na Casa Civil, convênios para reforma e ampliação dos hospitais de Acrelândia, Sena Madureira e Feijó.

Além do governador, o ato contará com a presença do secretário Gemil Júnior e do representante da Caixa, Márcio Fiod.

Os convênio são provenientes de emendas parlamentares dos deputados federais Alan Rick, César Messias e Léo de Brito.