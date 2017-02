Escola de Música do Acre oferta mais 190 vagas em diversos cursos

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

A Escola de Música do Acre (Emac) abre inscrições semestrais para os cursos de Guitarra, Violão, Flauta Doce e Transversal, Baixo Acústico, Canto, Bateria, Flauta Transversal, Saxofone, Violino e Violoncelo. As inscrições se iniciam nesta segunda-feira, 6, e devem ser feitas até dia 9 de fevereiro, por ordem de chegada. No período da manhã será das 8 às 12h e à tarde das 14 às 18h.

Ao todo, serão 197 vagas distribuídas nos períodos manhã e tarde. Manhã: Guitarra (24) – a partir de 13 anos, Violão (45) – a partir de 12 anos, Flauta Doce (10) de 7 a 9 anos, Baixo Acústico (4) – a partir de 18 anos.

À tarde, os cursos oferecidos serão: Canto (80) – a partir de 13 anos, Bateria (12) – a partir de 12 anos, Violão (6) – a partir de 12 anos, Flauta Transversal (5) – a partir de 11 anos e deve possuir instrumento, Saxofone (5), a partir de 11 anos e deve possuir instrumento, Flauta Doce (7), de 7 a 9 anos, Violino (5), a partir de 12 anos e possuir instrumento e por fim Violoncelo (3) – a partir de 12 anos.

As oficinas visam oferecer cursos de formação musical proporcionando ao aluno um ambiente musical, a construção de um senso crítico, uma conscientização de sua evolução histórica e de seu papel na sociedade, além da familiaridade com a literatura musical. Agência Acre.