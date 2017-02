Entidades promovem workshop orientando formas práticas de resolver conflitos com rapidez

Da redação ac24horas - 06/02/2017 09:59:22

No próximo dia 18, será realizado em Rio Branco, na sede da OAB seccional Acre, o segundo workshop de conciliação, mediação e arbitragem da Câmara Brasileira de Medição e Arbitragem Empresarial (CBMAE). O evento é aberto a profissionais e acadêmicos de várias áreas, tendo como foco principal a introdução de métodos alternativos para solucionar conflitos de diversas naturezas de forma rápida e eficiente.

Umas das pautas que serão discutidas no workshop é a desmistificação de que o Poder Judiciário é único ente dotado de capacidade de solucionar conflitos no Brasil. A sobrecarga de processos no judiciário e o anseio por acesso à Justiça evidenciam a necessidade da busca por novas formas de resolução de conflitos, e é neste cenário que a CBMAE atua, buscando prestar um serviço que desenvolve e estimula novos caminhos para a solução de disputas, abreviando de forma rápida, eficiente e com baixo custo os conflitos empresariais.

O workshop é uma realização conjunta das entidades CBMAE – Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, Ordem dos Advogados do Brasil seccional Acre (OAB/AC), Conselho Regional de Administração (CRA), Conselho Regional de Contabilidade (CRC), Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) e Associação Comercial, Industrial de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA), e terá como mediador o coordenador regional da CBMAE, Daniel Ribeiro.

Interessados em aprimorar os conhecimento nesta área ou adquirir novas experiências, devem se inscrever através do whatsapp 68-99224-5940 ou diretamente nas sedes das entidades realizadoras.