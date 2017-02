Acreano receberia R$ 18 mil por transporte de drogas até MG

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram o empresário acreano, Max Willy Ferreira Nogueira, transportando 18 quilos de cocaína, neste domingo (5 de fevereiro), na altura do KM 1 da BR-364, em Vilhena-Rondônia.

O suspeito, partiu da capital acreana, dirigindo uma picape Chevrolet na companhia do enteado de apenas 15 anos. Durante a abordagem da PRF, o suspeito se identificou como microempresário no Acre, do ramo de celulares.

A droga seria entregue em Belo Horizonte (MG), segundo informou o empresário informou que receberia a quantia de R$ 18 mil em espécie, pelo tráfico. Max Willy alegou ter recebido a droga de um desconhecido no Acre.

Segundo a polícia, Willy já contabiliza o segundo registro policial por trafico de drogas. Willy foi autuado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena (RO) e o adolescente foi entregue ao Conselho Tutelar.