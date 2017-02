Empresa aérea LATAM reduz voos para cidade de Rio Branco partir do dia 24 de março deste ano

Da Redação - 06/02/2017 12:13:26

A partir do dia 24 de março a LATAM (novo nome da TAM) deixa de oferecer voos sem escalas de Rio Branco para Porto Velho (RO). Com a decisão da companhia, os acreanos terão apenas um horário para Brasília na maior empresa aérea do país. O voo de Porto Velho permite conexões para outras cidades, entre elas Brasília.

Segundo a LATAM, o encerramento deste voo ocorre em “virtude da análise de rentabilidade da rota” (Leia nota completa abaixo). Com menos voos em Rio Branco, a tendência é de passagens ainda mais caras. Em abril do ano passado a Azul deixou o Acre, alegando pouca procura por seus voos no estado.

A Gol começou a oferecer em 15 de dezembro do ano passado um voo sem escalas de Rio Branco para Porto Velho. Aos sábados e domingos a companhia atende a capital acreana com uma frequência sem escala para Manaus. Os outros voos da Gol sem escalas são de Rio Branco para Brasília e de Cruzeiro do Sul para Brasília.

Quem for viajar nos meses de fevereiro e março de Rio Branco para Porto Velho encontra passagens por R$ 71,90 na ida ou volta nas companhias LATAM e Gol. Você pode aproveitar essa promoção para viajar de Porto Velho para outras cidades. Na capital de Rondônia operam LATAM, Gol e Azul.

