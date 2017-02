Eber Machado permanece em Cruzeiro do Sul apoiando famílias desabrigadas pela cheia do rio Juruá

Da redação ac24horas - 06/02/2017 10:31:24

O deputado estadual Eber Machado (PSDB) montou um ‘gabinete de crise’ no município de Cruzeiro do Sul para acompanhar os trabalhos de acolhimento dos desabrigados pela cheia do Rio Juruá. Machado permanece nas comunidades atingidas pelas águas levando apoio aos moradores em situação de risco.

Com apoio de toda sua equipe de gabinete, o deputado visitou várias famílias de desabrigados desde a última sexta-feira, quando lamentou os prejuízos causados pela enchente que vem sendo classificado como uma das maiores que o município de Cruzeiro do Sul já enfrentou em toda sua história.

“Estamos levando apoio a todos os pais de família que sofrem com a cheia. Ter que deixar a sua casa e perder seus bens construídos com muito sacrifício é sempre muito doloroso. As autoridades responsáveis estão tomaram as medidas necessárias para garantir o apoio aos prejudicados”, destaca Eber Machado.



Segundo o deputado, quase 500 famílias foram atingidas pelas águas do rio Juruá, totalizando cerca de 800 pessoas desabrigas, necessitando da atenção das autoridades que precisam disponibilizar atendimento de saúde, alimentação, abrigo e depósitos para que possam deixar os bens resgatados das casas inundadas.

“As pessoas atingidas estão recebendo assistência das instituições públicas, voluntários e empresários que apoiam no acolhimento. Algumas estão em abrigos montados pela prefeitura e outras na casa de parentes e amigos. Neste momento é preciso união e apoio integral às vítimas”, finaliza.