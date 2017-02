Detran divulga calendário 2017 de leilões de veículos

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) divulgou, nesta segunda-feira, 6, o calendário de leilões programados para este ano. Ao todo, serão 17 leilões de veículos apreendidos, em várias cidades do estado.

O primeiro será realizado em março, em Rio Branco, nos dias 14 e 15 de maio, em local a ser definido. Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Brasileia, Plácido de Castro, Acrelândia e Sena Madureira também receberão o evento.

Os interessados em participar dos leilões devem ficar atentos às publicações dos editais, no Diário Oficial do Estado (DOE), com informações sobre credenciamento no certame e visitação dos veículos no pátio de veículos apreendidos da autarquia, já que essas etapas são indispensáveis para a participação no leilão.