Criança desaparece no rio Juruá depois de desbarrancamento

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, não conseguiram encontrar, apesar das muitas tentativas, o corpo do menor Lucas Ferreira de Azevedo, de 8 anos de idade, que desapareceu nas águas do rio Juruá na tarde do último domingo (5).

A equipe do CBMAC que atendeu a ocorrência, informou que o menor estava nos braços do pai, no local conhecido como Porto do Abraão, no bairro Cobal, quando houve um pequeno desbarrancamento e ambos cair no rio.

O pai de Lucas conseguiu sair da agua mas não teve forças para segurar o filho devido a força da correnteza no local.

Os mergulhadores realizaram sucessivos mergulhos na área, mas não conseguiram localizar o corpo da criança e tiveram que suspender as buscas por causa do avançar da hora.

O tenente Rômulo informou que as buscas serão retomadas nesta segunda feira.