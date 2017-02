Comissão de vereadores debate proposta de reajuste da passagem de ônibus apresentada pelas empresas

Assessoria - 06/02/2017 22:16:40

Os vereadores de Rio Branco se reuniram com o presidente do Conselho Tarifário na tarde de segunda-feira (6) para debater a proposta de reajuste da passagem de ônibus apresentada pelas empresas de transporte publico da capital.

Parlamentares de situação e oposição acompanharam detalhadamente o que as empresas de ônibus estão pedindo de aumento na tarifa de ônibus e as planilhas da RBtrans, de acordo com o presidente da comissão, Railson Correia (PTN).

“Acordamos desde a semana passada que iriamos ouvir todos os integrantes do conselho tarifário para que possamos montar um parecer e evitar que a população seja prejudicada com um aumento nesses tempos difíceis. Convidei técnicos e economista para ajudar a verificar se é viável as propostas e quais podemos apresentar”, disse Railson.

Para o líder do prefeito, Eduardo Farias (PCdoB) a proposta de realizar as conversas com todos, possibilita maior transparência.

“Acordamos que as conversas seriam abertas para todos os vereadores, integrantes do conselho e imprensa para tornar um processo transparente e mostrar que a Câmara é sensível ao caso e não vai permitir que o usuário seja onerado. Vamos ouvir todos os membros para depois da o parecer”, afirmou Eduardo.

O presidente do Conselho da RBTrans, Gabriel Forneck se disse satisfeito como o processo de inclusão e transparência.

“Sei da legalidade e transparência que essa Casa tem e recebi muito satisfeito o convite do presidente da comissão, dessa forma podemos expor os posicionamentos da RBtrans e juntos buscar uma solução”, explicou Gabriel.

A vereadora de oposição, Lene Petecão (PSD) também se disse satisfeita pela inclusão e pretende somar a impedir que as empresas coloquem um valor acimada realidade.

“Gostei do posicionamento do vereador em nos incluir, vamos nos debruças nesses estudos e lutar pra que a população não pague um valor exorbitante e fora da nossa realidade. Vamos cobrar que as empresas sejam inclusas e paguem seus débitos com o município para poder exigir algo. Vivemos diversos pontos de crise e a população não aguentará mais esse absurdo”, enfatizou Lene.

Na próxima sexta, a Comissão estará reunida com outra entidade que integra o Conselho Tarifário.