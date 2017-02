Clézio assina pedido de instauração da CEI do transporte coletivo; Comissão será instaurada nesta terça

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 06/02/2017 19:06:25

Depois de uma enorme pressão da opinião pública, o vereador Clézio Moreira (PSDB) enfim apareceu para assinar o documento que pede a criação de uma CEI- Comissão Especial de Inquérito para apurar a legalidade dos aditivos entre a PMRB e as empresas de transporte coletivo.

A assinatura aconteceu nesta segunda-feira, 06, na sede do PSDB na presença do presidente do partido, o deputado federal Major Rocha, do deputado Luiz Gonzaga, também do PSDB, e da vereadora Lene Petecão (PSD).

Faltava apenas a manifestação de Clézio Moreira, a sexta assinatura necessária para a instauração da Comissão de Inquérito. Já assinaram os vereadores Roberto Duarte (PMDB), autor da proposta; Lene Petecão (PSD), Emerson Jarude (PSL), N. Lima (DEM) e Célio Gadelha (PSDB).

A CEI toma como base a lei 8666/93 que impõe algumas regras para que o poder público faça concessões ou permissões e contratações junto às empresas.



O último termo aditivo entre empresas e prefeitura foi assinado em meados de 2015

“Há supostas irregularidades. A saúde financeira dessas empresas quando da renovação desses contratos. Nós queremos estudar pra ver se essas regras foram devidamente obedecidas pelo poder público”, disse Roberto Duarte Júnior.

O documento com as assinaturas será apresentado na sessão desta terça-feira, 07, na Câmara de Vereadores pela oposição.

Após a apresentação das assinaturas e justificativa da CEI, o presidente da Casa, vereador Manoel Marcos (PRB), instaura a Comissão.