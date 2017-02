Caixa assina convênios de R$ 6,5 milhões com o governo para reforma dos hospitais de Sena e Acrelândia

Da redação ac24horas - 06/02/2017 15:13:45

O governo do Acre e a Caixa Econômica Federal assinaram na manhã desta segunda-feira (6), no gabinete do governador Sebastião Viana (PT), os convênios para liberação de um total de R$ 6,5 milhões de recursos de emendas do deputado federal Alan Rick (PRB) para obras de reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes em Sena Madureira e a Unidade Mista de Saúde do município de Acrelândia.

O deputado Alan Rick destaca que o trabalho que vem desenvolvendo em parceria com o Estado tem garantido bons resultados na área de saúde. “Hoje pela manhã tivemos mais uma vitória importante, com a assinatura de contratos de repasses com a CEF para execução das obras de duas unidades referência em atendimento de saúde nos municípios de Sena Madureira e Acrelândia”, destaca.

Segundo o deputado, as emendas individuais totalizam R$ 6,5 milhões, sendo que R$ 4 milhões foram destinados para reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes na cidade de Sena Madureira e R$ 2,5 milhões para as obras do Hospital de Acrelândia. Participaram do ato, Márcio Fiod, da Caixa Econômica, o governador Sebastião Viana e o secretário de Saúde do Estado, Gemil Júnior.

“Com esses recursos na conta do Estado, temos a garantia do início da licitação das duas obras. Não podemos deixar de lembrar e agradecer o apoio que recebemos do ministro da Saúde, Ricardo Barros por toda a determinação para trabalhar neste processo de liberação das duas emendas que representam uma importante conquista para o atendimento médico da população dos dois municípios”, finaliza Alan Rick.